Сын Дональда Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев

Фото: www.globallookpress.com / marine_corps

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По мнению бизнесмена, оружие могло попасть к боевикам после ухода американских военных из Афганистана.

Старший сын 45-го президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший предположил, что палестинцы вооружены автоматами М4 американского производства. Бизнесмен увидел ролик, опубликованный телеканалом Sky News, и рассмотрел оружие, которое держат в руках его герои. На видео палестинцы с Западного берега приветствуют боевиков движения ХАМАС, начавших атаку на Израиль, и стреляют в воздух из автоматов. Своими выводами Трамп поделился в посте в социальной сети X.

«Они, скорее, похожи на американские М4, нежели на обычные АК-47», ― написал сын экс-президента.

Дональд Трамп-младший также предположил, что оружие могло достаться палестинцам после ухода американской армии из Афганистана. По его мнению, это могут быть те же автоматы, которые остались в зоне конфликта после завершения операций «Страж свободы» и «Решительная поддержка» НАТО. Уход был довольно небрежным из-за спешки, военнослужащие побросали на местах технику, оружие и боеприпасы, покинули стратегически важные посты.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 700 мирных израильтян, пострадали 2243 человека. В секторе Газа, в свою очередь, заявили, что при атаках со стороны Иерусалима погибли 413 человек, ранения получили более двух тысяч жителей. В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США по решению главы Пентагона направили авианосец в Восточное Средиземноморье из-за ситуации в Израиле.