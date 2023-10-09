Фильм «Повелитель ветра» возглавил прокат в России и СНГ

Фото: Кадр из к/ф «Повелитель ветра», реж. Игорь Волошин, 2022 г.

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В ленте о кругосветном путешествии Федора Конюхова главную роль исполнил Федор Бондарчук.

Фильм «Повелитель ветра» стал самым кассовым на территории России и СНГ сразу после выхода в прокат (5 октября). Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за минувшие выходные. Лента рассказывает об испытаниях путешественника Федора Конюхова во время кругосветки на воздушном шаре. Главную роль сыграл продюсер картины Федор Бондарчук.

Съемки «Повелителя ветра» продолжались шесть лет. В ней отражен не только подвиг Конюхова, большой акцент сделан на отношения в его семье. Основываясь на книгах путешественника и его жены Ирины, авторы рассказали историю любви, полного взаимного принятия и необычных семейных традиций. Фильм обогнал по сборам боевик «Неудержимые-4» с Сильвестром Сталлоне, комедию «Дурные деньги» и приключенческий фильм «Школа магических зверей: Тайна подземелья».

Федор Конюхов обогнул земной шар на аэростате в 2016 году. Все путешествие заняло 11 дней, четыре часа и 20 минут. Таким образом, россиянин установил мировой рекорд, обойдя другого прославленного любителя приключений — американца Стива Фоссета. На месте посадки воздухоплавателя встречала семья. Через полчаса после приземления он не направился на интервью или в телестудию, а уединился с самыми близкими.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с Федором Конюховым, снятое на премьере «Повелителя ветра».