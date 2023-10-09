Жигалова о выходке Волочковой: «Хоть в тюрьме у Насти будет время для детокса»

Жигалова о шпагате Волочковой у истребителя: В тюрьме будет время для детокса

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Балерина продемонстрировала растяжку, закинув ногу на советский истребитель и схлопотала заявление в полицию — за осквернение памятника ВОВ.

Балерина Анастасия Волочкова стала героиней очередного скандала — по мнению пользователей сети, она осквернила символ воинской славы, продемонстрировав полушпагат у советского истребителя на «Мосфильме». Этот факт с нескрываемым удовольствием сдобрила едкими комментариями журналист Алена Жигалова в своем очередном выпуске на YouTube. Особенно порадовало ее якобы написанное возмущенным гражданином заявление в полицию с целью привлечь танцовщицу к ответственности.

«Все мы знаем, что шпагат Волочковой где только ни побывал, куда только она свои ноги ни закидывала. А на днях так получилось, что нога Насти залетела на советский истребитель Ла-5, который активно использовался нашими летчиками во время войны (Великой Отечественной. — Прим. ред.). Настя, ну что же ты за человек такой? Можно же было спокойно выйти из дома без происшествий!» — рассуждала Жигалова.

Как отметила журналист, «черт дернул за ногу, и балерина закинула ее на крыло самолета», но за дерзкие деяния придется платить — публика требует возмездия. Однако больше всего впечатлил Жигалову ответ Волочковой «кошелкам из трущоб» — хейтерам, осуждающим ее за попрание святыни. Звезда действительно отмечала, что каждый взмах ее ноги будоражит всю страну. Называла обвинителей завистниками, а себя патриотом — кто, если не она, прославил Россию на весь мир своим балетным мастерством?

«Моя жизнь настолько яркая, что вы копаетесь не только в моих фотографиях, но еще и в комментариях этого быдла интернетского. Вы их рожи видели? Смотрели хоть раз?» — говорила Волочкова в интервью.

Алене Жигаловой теперь интересно, хватит ли балерине смелости назвать «кошелками из трущоб» полицейских, которые придут к ней с проверкой. Блогер припомнила звезде и оправдание, данное одному из изданий — мол, взмахом ноги Волочкова измерила высоту бутафорского мосфильмовского самолета по просьбе присутствовавших на студии.

«Ох, кто бы измерил количество приключений, в которые практически ежедневно попадает Настя. Мне даже жалко ее стало — что ни день, то новый скандал. Удивительный талант у человека, которому теперь грозит три года колонии, если ее вину докажут. Если в вытрезвитель Волочкову не затащить, то может хоть в тюрьме у Насти будет время для детокса», — заключила Жигалова.

Стоит отметить, неспроста блогера так волнует судьба балерины. У знаменитых дам конфликт. Летом Волочкова стала героиней шоу Алены которое наделало много шума. Во время съемок танцовщица тоже не смогла держать ноги при себе, а после выхода в эфир сильно обижалась на Жигалову. Заявляла, что ее намеренно напоили, чтобы потом глумиться и радоваться высоким рейтингам. Ну и предложила ведущей «отнести попу в спортзал» и хотя бы попробовать добиться растяжки, как у нее.

Ранее 5-tv.ru писал о ссоре Анастасии Волочковой и Алены Жигаловой в подробностях.