Столкнулись лоб в лоб: семь человек пострадали в ДТП в Ульяновске

Семь человек пострадали в ДТП в Ульяновске

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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У одной машины оказался полностью смят капот, людей зажало внутри салона.

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате аварии в Ульяновске. Легковушки столкнулись лоб в лоб. У одной машины оказался полностью смят капот, людей зажало внутри салона. Пришлось спасателям разрезать кузов. Всех пострадавших с различными травмами увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru, что Петербург стал лидером по числу аварий с участием электросамокатов. Так, за год в городе произошло более 60 ДТП со средствами индивидуальной мобильности.