Боррель: события в США говорят о неопределенности финансирования Украины
Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs
Неужели Киев останется без военной поддержки европейских союзников?
Последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования киевского режима, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», — написал он в своем блоге.
Боррель также отметил, что сложившаяся ситуация увеличивает ответственность Евросоюза в вопросе поддержки Украины.
Своих проблем по горло: почему США начали сворачивать поддержку Украины
В начале октября контролируемая республиканцами нижняя палата Конгресса одобрила во избежание приостановки работы правительства страны краткосрочный бюджет (на 45 дней), который не включает в себя оказание военной помощи Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда на самом деле на Украине уходят бюджетные деньги США.