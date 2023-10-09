Боррель: события в США говорят о неопределенности финансирования Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Неужели Киев останется без военной поддержки европейских союзников?

Последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования киевского режима, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», — написал он в своем блоге.

Боррель также отметил, что сложившаяся ситуация увеличивает ответственность Евросоюза в вопросе поддержки Украины.

Своих проблем по горло: почему США начали сворачивать поддержку Украины

В начале октября контролируемая республиканцами нижняя палата Конгресса одобрила во избежание приостановки работы правительства страны краткосрочный бюджет (на 45 дней), который не включает в себя оказание военной помощи Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда на самом деле на Украине уходят бюджетные деньги США.