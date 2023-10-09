Максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

На сегодняшний день предельная сумма выплат по временной нетрудоспособности составляет 2737 рублей.

Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза в 2025 году. Об этом рассказали «Известиям» в Минтруде.

Так, предельная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки. На сегодняшний день она составляет 2737 рублей.

Кроме того, к этому времени будут повышены и максимальные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 и 68,9 тысячи рублей соответственно.

Это стало возможным благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд получает дополнительные доходы.

Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа. Если он составляет до пяти лет, то работнику выплачивается 60% среднего заработка, но за два предыдущих года. Если он составляет от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%, но не превышая предельного лимита. Размер выплат по последним двум пособия также зависят от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работающие родители в России будут получать пособия по уходу за ребенком.