Опубликованы кадры взрыва многоэтажного здания в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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Высотка сравнялась с землей за считанные секунды.

Момент взрыва 13-этажного здания в секторе Газа попал на видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Этот момент успел запечатлеть на объектив камеры журналист Ибрагим Исбаита.

Все произошло вечером 7 октября — в день, когда обострился палестино-израильский конфликт. Представитель СМИ снимал в этот момент репортаж на крыше в центре города, как вдруг прогремел взрыв — это был прилет израильского снаряда по соседней от него высотке.

Сам журналист признается, что этот день стал для него одним из худших за всю карьеру.

«Рядом с нами прогремел ужасающий взрыв. 13-этажное здание сравнялось с землей за считанные секунды», — вспоминает Исбаита.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Также боевики палестинской группировки вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Позднее в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ХАМАС сообщили об обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион.