Хилькевич и Ярушин высмеяли Самбурскую за отказ сниматься в новом «Универе»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Скоро зрители увидят продолжение популярного сериала, но в нем не будет одной из главных звезд. Ее запрос на повышение гонорара продюсеры не оценили.

Актриса Настасья Самбурская отказалась сниматься в продолжении сериала «Универ». Уже скоро на экраны выйдут новые серии, и в них появятся почти все исполнители главных героев, в том числе Анна Хилькевич и Станислав Ярушин. Самбурская тоже хотела стать частью проекта, но не на любых условиях, а за повышенный гонорар. Бывшие коллеги теперь смеются над ее требованиями.

В социальных сетях Ярушин высказался об отказе актрисы от съемок. В столице кипит работа над новым сезоном и артисты периодически комментируют процесс. И друг друга. В одном из эфиров Хилькевич спросила коллегу, скучает ли он по Самбурской. Тот и не подумал обсуждать эту тему хоть сколько-то деликатно.

«Не скучаю я по Самбурской! Так сложилось, такова жизнь. Ничего страшного. Мне все равно, если есть. А нет, так и нет. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумают», — заявил Ярушин.

Ходят слухи, что с Настасьей работать непросто — может, мол, и правила нарушить, и поскандалить на площадке. Сама актриса в интервью Надежде Стрелец опровергала подобные сплетни, говорила, что у общественности сложилось неверное впечатление на основе пары инцидентов. Что касается денег, она уверена, что за три года перерыва между съемками стала артисткой подороже.

Хилькевич, впрочем, прежде заявляла, что хотела бы видеть Самбурскую в продолжении сериала, так как всегда считала ее роль заметной и интересной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о знаменитостях, чьи родственники оказались вовлечены в криминальные дела. За что отцы Настасьи Самбурской, Кети Топурия и Евгения Чебаткова оказались в тюрьме?