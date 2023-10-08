В Москве выпал первый снег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; 5-tv.ru

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Какая погода ждет жителей столицы в следующие сутки?

Первый снег выпал вечером в воскресенье в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В МЧС предупреждают жителей столицы, в период с 21:00 8 октября до 21:00 следующего дня в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Пешеходов просят не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты, а водителей быть предельно осторожными на дорогах и не превышать скорость.

Прошлой ночью первый снег выпал и в Санкт-Петербруге Как это было — смотрите в материале 5-tv.ru.