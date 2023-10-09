Буланова рассказала, почему не заключила брачный контракт с молодым мужем

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Артистка заявила, что считает такой договор «абсолютно нормальным явлением», однако пока решила обойтись без него.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова вскоре после свадьбы с молодым (Разница в возрасте 19 лет. — Прим. ред.) избранником Валерием Рудневым поставила ему жесткое условие — пора заключать брачный договор. Такие слухи то и дело находят отражение в прессе в последнее время. В интервью корреспонденту «МК» певица прокомментировала сплетни, заявила, что никаких бумаг пока не подписывала и вообще не торопится.

«Мы не заключали брачный контракт. Честно говоря, пока серьезно не думала об этом. Валера мне предлагал заключить. Я в принципе не отказывалась. Потому что вообще солидарна со своим мужем в его решениях. Но пока мы ничего не заключали», — сказала звезда.

Буланова замужем третий раз. Со вторым супругом-футболистом Владиславом Радимовым она составляла брачный договор и не пожалела об этом. При разводе удалось избежать имущественных споров и судебных разбирательств. Исполнительница призналась, что положительно относится к такого рода предусмотрительности, считает ее «абсолютно нормальным явлением».

«Не считаю, что он (контракт) убивает чувства. Чувства убивают неуважение друг к другу и нелюбовь», — заключила Буланова.

Артистка заявила, что вопреки сплетням живет с молодым супругом душа в душу. К обсуждению ее личной жизни привыкла, Валерий Руднев относится к этому так же спокойно. По словам певицы, ее муж никак не реагирует на слухи, его не беспокоит, что думают посторонние люди. И саму Буланову тоже.

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