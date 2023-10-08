«Там его любимое место»: где похоронят клавишника группы «Руки Вверх!»

Фото, видео: ВКонтакте / Владимир Капырин / capirin; 5-tv.ru

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Музыканта Владимира Капырина нашли мертвым в его квартире родители.

Отец погибшего пианиста группы «Руки вверх!» Владимира Капырина Дмитрий рассказал, где и когда пройдут похороны. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он заявил, что не собирается добиваться возбуждения уголовного дела. Сына мужчина, по собственным словам, нашел в квартире в луже крови. Ему также оказалось, что была пробита голова. Следователи на месте произошедшего работали пять часов.

По словам Дмитрия Капырина, похороны запланированы на среду. Он рассказал, что сын прежде намекал, что хочет упокоиться однажды в деревне недалеко от города Покрова Владимирской области, где очень любил проводить время. После трагедии отец вспомнил слова сына и решил исполнить его волю.

«Он уже давно намекал, когда мы мать хоронили полтора года назад… Там деревенский дом, там у него и мотоцикл, и любимая „Нива“, на которой он рассекал по лесам, грибы он там собирал… То есть там его любимое место… Это 100 километров от Москвы, город Покров, 17 километров до деревни Овчинино. И там налево поворот и сразу Овчининское кладбище. Несложно найти будет», — сказал Капырин-старший.

Прощание, добавил отец погибшего, пройдет в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы на Тарном проезде, дом 3 в районе станции метро Чертановская. Отпевать покойного будут в большом храме в городе Покрове, после чего процессия направится на кладбище. Там же, в деревне, устроят и поминки. Поминать музыканта на 40-й день родственники и близкие будут уже в Москве.

Тело Владимира Капырина мать и отец, потерявшее с ним связь и приехавшие проведать, обнаружили 5 октября. Папа погибшего не отрицал, что у него были проблемы с алкоголем, длительные запои, однако выразил уверенность, что врагов его сын не имел. Он предполагает, что пианист стал жертвой преступников, желавших его ограбить. Кто и зачем убил наследника, убил ли… Эти вопросы родителей беспокоят сейчас не в первую очередь. Люди хотят лишь выдачи тела, чтобы криминалисты его более не терзали и чтобы можно было его похоронить — там, где артист проводил время в покое и умиротворении.

Ранее, писал 5-tv.ru, солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков прокомментировал внезапную смерть Владимира Капырина.