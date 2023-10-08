Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа

Виктория Алакоз 4 415 0

Фото, видео: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA; 5-tv.ru

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

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Палестино-израильский конфликт набирает обороты.

Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры массированных ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Как сообщает телеканал Al Hadath, свыше шести ракет подряд были выпущены с территории еврейского государства по восточным районам региона.

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Прежде стало известно, что президент США Джо Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС. Также сообщается, что Штаты направляют авианосец «Джеральд Форд» в восточную часть Средиземного моря в связи с событиями вокруг Иерусалима. Кроме того, как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, израильские военные полностью координирует свои действия с Центральным командованием (СЕНТКОМ) ВС США.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль массированный ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС.

В ХАМАС же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракетный удар по объекту в секторе Газа попал в прямой эфир Al Jazeera.

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