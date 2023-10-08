Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа

Фото, видео: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA; 5-tv.ru

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Палестино-израильский конфликт набирает обороты.

Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры массированных ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Как сообщает телеканал Al Hadath, свыше шести ракет подряд были выпущены с территории еврейского государства по восточным районам региона.

Прежде стало известно, что президент США Джо Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС. Также сообщается, что Штаты направляют авианосец «Джеральд Форд» в восточную часть Средиземного моря в связи с событиями вокруг Иерусалима. Кроме того, как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, израильские военные полностью координирует свои действия с Центральным командованием (СЕНТКОМ) ВС США.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль массированный ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС.

В ХАМАС же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракетный удар по объекту в секторе Газа попал в прямой эфир Al Jazeera.