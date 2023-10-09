Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Минометный комплекс «Дева»

Российские бойцы не перестают совершенствовать свои боевые навыки. Так, на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации прошла практическая подготовка минометных расчетов соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

На кадрах личный состав минометных расчетов тренируется в ведении оборонительных и наступательных действий, а также проводит боевую стрельбу из 82-мм минометов «Дева» по указанным целям.

Танк Т-90М «Прорыв»

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» работают на всех участках фронта. Без них — никуда. Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. На кадрах показана работа бойцов на купянском направлении.





