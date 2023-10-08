Ракетный удар по объекту в секторе Газа попал в прямой эфир Al Jazeera

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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За спиной корреспондента телеканала произошел взрыв.

ВВС Израиля нанесли удар по одному из объектов ХАМАС в секторе Газа, который попал в прямой эфир телеканала Al Jazeera.

На кадрах корреспондент рассказывает про происходящую обстановку. И тут все резко меняется. Прямо за спиной журналистки ракета ударила по крыше здания. Из-за такого неожиданного взрыва девушка вскрикнула и даже вышла из кадра.

Затем она сказала ведущему, что с ней все в порядке. Но тот порекомендовал ей укрыться в безопасном месте.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне сектор Газа обрушил на Израиль массированный ракетный удар. В сообщении Армии Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество жертв после обстрелов в Израиле превысило 600.