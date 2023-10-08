Израиль в войне, Грузия обвиняет США: самые важные события дня

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Какой позиции по вопросу Израиля придерживается Россия и что еще происходит за ее пределами?

Сегодня, 9 октября, все внимание Запада приковано к обострению палестино-израильскому конфликту. Ряд стран выступает резко негативно, однако некоторые предпочитают молчать. Какую позицию занимают США и есть ли мнение у российской стороны? Об этом и не только в ежедневной подборуке на 5-tv.ru.

www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller Израиль заявил о переходе страны в «состояние войны». Информация об этом следует из сообщения канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о нескольких тысячах ракет. Также боевики палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и урегулировать конфликт дипломатическим путем. Количество погибших уже превысило 600 человек. www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov СК России возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство, после подрыва машины в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что инцидент произошел в Новой Каховке и унес жизнь секретаря местного отделения «Единой России». Осмотр места преступления уже завершен. Следственные меры другого характера, в том числе экспертизы, продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к совершению подрыва. Дело находится на контре председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он дал поручение представить доклад о ходе расследования. ВКонтакте / Владимир Капырин / capirin На 36-м году умер клавишник музыкальной группы «Руки Вверх» Владимир Капырин. По информации источника 5-tv.ru, причиной трагедии может быть сердечный приступ. Однако отец артиста утверждает обратное: по его версии, на теле умершего было множество ссадин и синяков, а голова разбита. Началось расследование. www.globallookpress.com / Jens Büttner Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за риска утечки. О введенном ограничении сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую компанию Gasgrid Finland. По данным предприятия, 8 октября около двух часов ночи сотрудники обнаружили внезапное падение давления в подводном газопроводе между странами. Операторы заподозрили утечку в магистрали, из-за чего перекрыли клапаны газопровода. Обе стороны в настоящий момент выясняют детали произошедшего инцидента. При этом отмечается, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная. www.globallookpress.com / Christian Ohde Американские государственные облигации обвалились до 16-летнего минимума. Об этом сообщило агентство Reuters. Федеральная резервная система США пыталась сбить рост инфляции, однако ее действия довели ставки до рекордных показателей, ранее фиксируемых в 2007 году. Авторы пишут, что инвесторы были обеспокоены дефицитом в бюджете, что спровоцировало резкую распродажу. www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili Грузия обвинила США в подготовке беспорядков в стране. В Тбилиси считают, что американское правительство финансировало фонд USAID для подготовки жителей республики к свержению власти. Судя по всему, у США теперь в «любимчиках» Армения. Какое им дело до других государств? www.globallookpress.com / Xinhua Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом. Ему был 81 год. Как сообщили в секретариате ныне покойного политика, к трагедии привела старая тяжелая болезнь. Соболезнования в связи со смертью Шойома выразили президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр Виктор Орбан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США раскрыли последствия возможной войны НАТО с Россией, а Валдайская речь Путина произвела фурор на Западе.