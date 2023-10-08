Алиев: Азербайджан готов работать над мирным соглашением с Арменией

Фото: ROMAN ISMAYILOV / ТАСС

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Но на каких условиях и кому это выгоднее?

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о готовности поработать над мирным соглашением с Арменией. Об этом он сообщил в ходе очередной пресс-конференции.

Алиев, в числе прочего, подчеркнул, что делать это нужно как можно скорее, ради безопасности населения.

«Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана», — сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

При этом президент Азербайджана не искючил возможности встречи с руководством Армении на территории Грузии. Конечно, если Ереван устроит такой вариант.

«Если Армения даст согласие, мы сразу же при помощи соответствующих ведомств начнем проведение двусторонних и трехсторонних встреч здесь, в Грузии», — добавил Алиев.

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Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.