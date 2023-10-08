«Лежал в луже крови»: отец клавишника из «Руки Верх» рассказал, что тело его сына нашли в ужасном состоянии

Фото, видео: ВКонтакте / Владимир Капырин / capirin; 5-tv.ru

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На теле артиста было множество гематом, уверяет мужчина. Что с ним случилось перед смертью?

Стало известно, что тело пианиста Владимира Капырина из группы «Руки вверх» обнаружили 5 октября. Клавишника нашел его отец Дмитрий. Мужчина рассказал сайту 5-tv.ru, что тело его сына находилось в ужасном состоянии.

Отец музыканта признался, что ему и его супруге не дали осмотреть тело. А во время того, как в квартире работали следователи, Дмитрия с женой выгнали на лестничную клетку. Но все же кое-что углядеть Капырин-старший смог.

«Он лежал в луже крови. Ну с чего может взяться огромная лужа крови? Лужа крови — это не фигура речи и это не образно. Это просто реальная лужа. Когда кровь под головой, спереди головы растеклась, с одного бока, с другого. Просто лужа темной, запекшейся крови», — сказал мужчина.

Тело пианиста лежало лицом вниз. Хоть мужчина и не смог детально разглядеть ранений сына, но он думает, что его голова была пробита. Также Дмитрий рассказал, что на спине и ногах трупа были гематомы. Скорее всего его избили. На это также указывает опухшее плечо.

Мужчину удивило то, что входная дверь в квартиру его сына была открыта. Он признался, что пианист выпивал и даже впадал в запой, но вход в дом всегда был закрыт.

Также правоохранители очень долго искали смартфон погибшего, но так и не смогли его обнаружить. Мужчина заверил, что следственные мероприятия продолжались пять часов, а расследовать потенциальное убийство приехала огромная следственная группа.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Сергея Жукова по поводу смерти клавишника «Руки Вверх».