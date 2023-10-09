Больше не хочется: в каком возрасте мужчины и женщины перестают заниматься сексом

Мужчины и женщины перестают заниматься сексом в среднем около 60 лет

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И можно ли отсрочить угасание интереса к интимной близости?

Американские ученые провели исследование, в ходе которого установили средний возраст, когда люди прекращают вести интимную жизнь. Оказалось, что у мужчин и женщин эти цифры значительно разнятся. Причины такого заявления «МК» выяснил у специалиста.

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Согласно заключению исследователей Массачусетского университета, в среднем представители сильного пола ставят точку на интимной жизни в 64 года, женщины — в 58. При этом уточняется, что свыше 15% опрошенных мужчин продолжают заниматься сексом даже после 80 лет, а среди женщин таковых не более 10%.

«С точки зрения физиологии женское либидо может меняться в зависимости от гормонального фона, настроения, гинекологических недугов. Что же касается возраста, то после 40-45 лет сокращается выработка половых гормонов, а к 50-летию может наблюдаться ощущение сухости во время интимной близости. Но прием заместительной гормональной терапии справляется с этими проблемами. После 60 лет желание затухает из-за существенного уменьшения женских половых гормонов. Тут тоже поможет заместительная гормональная терапия. Полезны также кальций и витамин D, Омега-3, регулярная физическая нагрузка», — поделился психолог и сексолог Олег Шевченко.

Что же касается мужчин, то с годами может уменьшиться уровень тестостерона, что сказывается на половом влечении. При этом привлекательная женщина способна возбудить мужчину любого возраста, а эректильная дисфункция бывает вызвана сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистыми, неврологическими, диабетом и другими. Большую роль играют образ жизни, питание, движение, эмоциональное состояние.

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