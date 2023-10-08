«Живу тобой»: Игорь Николаев трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Впервые за долгое время на странице артиста появилась публикация.

Текущая осень выдалась тяжелой для певца и композитора Игоря Николаева и его семьи. Знаменитость в сентябре попал в реанимацию и перенес серьезную операцию на сердце. 8 октября артист впервые вышел на связь, чтобы поздравить дочку с днем рождения.

Его наследнице Веронике исполнилось восемь лет. В честь этого события звездный отец опубликовал милое фото с младшей дочерью. Интернет-пользователи подчеркнули невероятное сходство девочки с именитым отцом.

«Сегодня у нашего солнышка, нашей дочки Вероники, день рождения — восемь лет! Живу тобой, родная, очень люблю, пожалуйста, будь счастлива!» — такие искренние слова поздравления адресовал своей малышке певец.

Знаменитые друзья также оставили праздничные комментарии под публикацией, среди них Кристина Орбакайте, Алексей Чумаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Игоря Николаева впервые высказалась о его болезни. Юлия Проскурякова призналась, что справилась с переживаниями с помощью съемок в сериале.