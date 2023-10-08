Всего неделя: в США раскрыли последствия возможной войны НАТО с Россией

Экс-разведчик ВС США Риттер: армии НАТО не продержатся против РФ больше недели

Фото: www.globallookpress.com / Claudio Furlan

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Для военных альянса самое важное — хорошая связь. Российская сторона же может гарантировать противнику ее отсутствие.

Прямое столкновение России и НАТО в кратчайшие сроки закончится победой Москвы. Об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Эксперт пояснил, что в западных армиях важным элементом является обмен большим количеством информации. Американские командиры работают на поле боя при помощи ноутбуков — они направляют отчеты вышестоящему руководству, а они далее.

Для успешной работы натовских армий, добавил Риттер, нужна авиация, которая будет ретранслировать связь для бесперебойной работы.

«Если мы пойдем против такого соперника как Россия, ничего не будет работать. <…> Они заглушат всю связь», — прокомментировал Риттер.

Речь идет о российских средствах радиоэлектронной борьбы, которые уже зарекомендовали себя как грозное оружие против западной техники на Украине. Они выводят из строя ракеты и беспилотные летательные аппараты противника, сбивают самолеты в небе над зоной конфликта.

При таком сценарии военные просто не смогут вести бой — НАТО лишится возможности программировать технику для атак. Это все обернется тяжелыми потерями, и американская армия, лучшая в НАТО, как отмечает Риттер, сможет только умирать на поле боя.

«Нет ни одной армии страны-члена НАТО, которая бы продержалась больше недели», — заключил он.

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