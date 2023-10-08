Израиль обратился к США с запросом о дополнительной военной помощи

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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Американская сторона может объявить о финансировании ЦАХАЛ уже сегодня.

Израиль обратился к США с просьбой о помощи. Иерусалим просит у Вашингтона поставку военных мощностей. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен телеканалу CNN.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне», — прокомментировал Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон уже сегодня, 8 октября, может объявить о своем решении.

Госсекретарь напомнил, что американская сторона ежегодно направляет Израилю 3,8 миллиарда долларов на военные цели, согласно договоренности, заключенной в период президентства Барака Обамы.

Энтони Блинкен также сообщил, что во время обстрела со стороны ХАМАС в Израиле могли погибнуть граждане США. Он допустил, что некоторые могли быть похищены и попали в плен к палестинским боевикам.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В Хамас же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объявил о широкой мобилизации резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля заявила об убийстве командира элитного подразделения «Призрак».