Могут ли сбежавших российских звезд призвать на войну в Израиле?

Жорин: российских звезд с израильским гражданством призвать на войну не могут

Фото: www.globallookpress.com / Israeli Army

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Звездный адвокат Сергей Жорин в своем Telegram-канале объяснил, могут ли мобилизовать россиян, получивших израильское гражданство на фоне «состояния войны», которое объявлено в стране. По словам эксперта, российских знаменитостей и других соотечественников на войну в Израиле не призовут.

Адвокат обратил внимание, что заголовки СМИ заставили заволноваться обладателей израильских паспортов — они же получали их не для того, чтобы идти на войну. Тем временем, Иерусалим завил о «мобилизации резервистов». Что же это значит и кого коснется?

«Жители Израиля, отслужившие в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) срочную службу, распределяются в резервистские силы и могут быть мобилизованы в экстренных ситуациях», — прокомментировал Жорин.

Такими ситуациями являются война, боевая операция или природная катастрофа, уточнил он. Также резервистов могут призвать на плановые задания, вроде учений или для охраны населенных пунктов.

В стране также действует закон, регулирующий правило призыва резервистов. Согласно ему, солдаты мужского пола могут быть призваны до 40 лет, а женского — до 38 лет. Боевые офицеры же подлежат призыву до 42 лет, а некоторые представители важных профессий — до 49.

«Учитывая вышеизложенное — никого из наших селебов на войну не призовут», — заключил он.

Официальный Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В Хамас же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объявил о широкой мобилизации резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что русскоговорящая девушка опровергла данные о попадании в плен ХАМАС.