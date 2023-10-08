Есть или не есть: пять лучших продуктов для вечернего перекуса

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Turusov

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Если хочется быть стройным, но вечером тянет на сладенькое — за что хвататься?

Ложиться спать голодным — настоящее наказание. Ученые давно пришли к выводу, что ночной уровень метаболизма такой же высокий, как днем, поэтому перед сном организм нуждается в еде не меньше, чем в другое время суток. Конечно, не стоит перед отходом ко сну есть пончики или жареную картошку. Выбирайте продукты, которые сделают сон крепче и не приведут к набору веса, напоминает Healthline.

Что можно есть перед сном

Идеальный продукт для перекуса поздно вечером — кефир, успокаивающий кишечник и дающий приятную сытость из-за протеинов. Кроме того, в нем содержится кальций, который важен для нервной системы. Таким образом, кефиром можно и наесться, и напиться, и подготовиться ко сну. А чтобы снизить калорийность, следует отдавать предпочтение напитку низкой жирности 1-1,5%.

Мясо индейки — низкокалорийное и сытное, ведь в небольшой порции содержится высокая концентрация белка. А еще в ней есть триптофан, который в орагнизме превращается в мелатонин — гормон сна. Лучше всего есть индейку на ночь в отварном или запеченном виде, а порция не должна превышать 80 граммов.

Мясо индейки. Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Прекрасный вечерний прием пищи — фрукты. Если вы решите перекусить яблоком, его лучше запечь, поскольку в этом виде оно легче усваивается. У людей с чувствительным желудком яблоко, в котором много органических кислот, вызывает изжогу, и тогда уже будет не до сна. Для вечера хороши черешня и вишня, так как они тоже содержат аминокислоту триптофан. Но не стоит увлекаться — врачи советуют съедать не более 17 ягод за один прием пищи, так как черешня обладает легким мочегонным эффектом. Если вы будете часто просыпаться для того, чтобы сходить в туалет, о каком крепком сне может идти речь?

Настоящая находка для тех, кто любит пожевать перед сном — орехи, из которых диетологи и медики чаще всего рекомендуют миндаль. В нем содержится улучшающий сон триптофан и магний, снижающий возбудимость нервной системы, что особенно актуально в конце рабочего дня. А чтобы не перебрать с калориями, съедайте на ночь не более 30-40 граммов миндаля.

Миндаль. Фото: www.globallookpress.com / Caroline Arber

Недостаток витаминов группы B, как правило, приводит к бессоннице, поэтому на ночь можно съесть немного цельнозерновых хлебцев. В них также есть достаточное количество триптофана, улучшающего сон. Из-за того, что хлебцы богаты клетчаткой, дающей длительное ощущение сытости, ваш сон будет спокойным и крепким.

Хлебцы. Фото: www.globallookpress.com / Andrey Turusov

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