Больше не Ковальчук? Любовница Харламова намекнула на тайную свадьбу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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После развода со звездой фильма «Текст», юморист недолго был одинок.

Еще в середине лета актриса Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о расставании с Гариком Харламовым. Влюбленные перестали появляться вместе на светских мероприятиях, а сама знаменитость значительно сократила количество совместных фото в микроблоге.

Однако на днях в соцсетях знаменитости появилось провокационное видео, с помощью которого актриса намекнула: в их с Харламовым семье случилось счастливое событие. В кадре буквально светящаяся от счастья знаменитость, облаченная в белое платье, убегает от оператора с камерой. Ковальчук буквально светилась от счастья, а видео поспешила подписать максимально провокационно.

«А вот это точно было! И было это в конце лета, а рассказать пока всего не могу. Скажу только: эти песни звучат и в радости, и в печали. Скоро и вы их увидите, услышите и прочитаете», — заинтриговала она.

Почти два года назад резидент Comedy Club познакомил избранницу с дочерью от предыдущего брака. Настя быстро приняла Катерину Ковальчук в семью, а позже неоднократно выезжала с мачехой на отдых. Тогда же в прессе заговорили о скоро свадьбе самого завидного холостяка со звездой сериалов.

Всего за плечами Харламова два развода. Первый раз он разорвал отношения с женой Юлией Лещеевой ради Кристины Асмус. В браке с актрисой он прожил больше семи лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева стала тещей Гарика Харламова.