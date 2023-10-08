Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 9 по 15 октября 2023 года.

Сильные космические энергии, сконцентрированные на этой неделе, запустят переход Венеры. Наши чувства, любовь, ресурсы из яркого, огненного светского знака Лев перейдут в земную ипостась критичной, разумной и эмоционально-сдержанной Девы. Заметно охлаждается любовный пыл. Нет больше места иллюзиям, идеализму, а также бездумным финансовым тратам. Сейчас важно научиться использовать деньги разумно, появляется желание найти более привлекательную по условиям работу. Но помните, что повышенное стремление к порядку может не лучшим образом отразиться на отношениях с коллегами и близкими.

В это время стоит попробовать различного вида оздоровительные системы: комплексы упражнений, диеты. Марс хоть и уступает даме первенство перехода, но также меняет воздушное пространство Весов на свою обитель — Скорпиона, где он максимально может проявить свое волевое начало, активность и стремление к четким, обдуманным действиям. Многие ощутят в себе проявление стратегических и тактических способностей, особенно в сфере бизнеса и предпринимательства, смогут быстро принимать решения в форс-мажорных ситуациях.

В мужчинах начинает просыпаться Отелло со свойственной этому персонажу импульсивностью и страстным проявлением темперамента, инстинкты правят балом. Властный Плутон подключается к общей картине, выходом из ретроградного движения, заявляя о намерении продолжить приносить значительные изменения в жизнь и устройство общества: властных структур, закостенелых убеждений.

Ключевой точкой станет 14 октября — новолуние в Весах и солнечное затмение на оси Весы-Овен. Эта ось взаимоотношений, где с одной стороны вы, а в противоположной — партнер или оппонент. Эта дата открывает, так называемый, «коридор затмений», закладывающий событийный ряд на 18,5 лет вперед, поэтому очень важны позитивные мысли и поступки. Именно сейчас личная энергия направлена на формирование будущего. Провести эти дни рекомендуется спокойно, в одухотворенном состоянии, избегать конфликтов, провокаций и ссор. У метеозависимых людей возможны головные, сердечные боли, скачки давления, обострение хронических заболеваний. Выбросите из рациона тяжелую пищу. Зажигайте свечи, благовония, читайте молитвы или мантры медитации. Это поможет гармонично и спокойно пережить космические влияния, а также перейти на новый виток бытия.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов главенствует тема партнерства и взаимоотношений. Необходимо гармоничное распределение ролей как в семье или в паре между мужчиной и женщиной, так и в деловой сфере, в рабочем коллективе. Договоритесь с супругами, коллегами, кто и что должен делать и за что нести ответственность. Это удачный период для решения вопросов, касающихся брака и заключения брачных контрактов. А также сотрудничества, конкуренции и консультационной деятельности.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, ваша внутренняя сила мощно проявляется во вне и помогает в более конструктивном виденье и разрешении ситуаций, привлечении ресурсов, средств и сторонних источников. Несмотря на то, что вас очень интересуют деньги и сейчас появляется возможность пополнения копилки, не позволяйте этому фактору управлять вами полностью.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов намечается духовный прогресс, религиозный поиск, бурная научная деятельность. Возможны перемещения в новую среду, на более высокий социальный уровень, которому необходимо соответствовать. Можно сегодня рассчитывать на благоприятный исход юридических и судебных вопросов, разбирательств. Если есть возможность, то совершите поездку в другой город или страну. Это откроет перед вам дополнительные перспективы.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков наступает звездный час для решения вопросов, касающихся карьеры и период возвышения по иерархической лестнице. Особенно, если ваша деятельность имеет отношение к государственным и административным органам, управлению и менеджменту. Поставьте новые цели и пусть они вдохновляют вас. Именно сейчас есть возможность заложить основы для будущих достижений.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, будьте готовы к переменам и непреодолимому желанию освободиться от прошлого. Для начала стоит убедиться, что новый виток — это действительно то, чего вы хотите. Ищите желаемую новизну в путешествиях, в интернете, познакомьтесь с последними разработками в IT-технологиях. Вдохновитесь идеями друзей, их успехами, перенимайте опыт, чтобы и вам улыбнулась удача.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, вам стоит больше отдыхать и заняться тем, что по душе. У вас отлично получится творческая, благотворительная деятельность, занятие музыкой, духовными практиками, рисованием. Проснутся невиданные ресурсы внутреннего мира. Открывайте в себе новые таланты, которые ждали своего звездного часа, иначе вы будете чувствовать себя неприкаянным, как будто потеряли жизненные ориентиры.

Весы — гороскоп на неделю

Для эстетичных весов это прекрасное время, когда идет развитие личности, улучшение внешнего вида, повышение самооценки. Можно совершенствовать свой стиль и способ преподнесения себя обществу. Звезды побуждают вас жить в стремительном темпе, поддайтесь этому импульсу, используйте силу для достижения целей.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов создается благоприятная основа для формирования стабильных отношений и финансовой ситуации. Вас сейчас влекут земные блага: когда хочется обновить гардероб или обстановку в доме. Бережное распоряжение деньгами приумножит поток изобилия. Выгодно осуществляется купля-продажа, а также применение собственных талантов и способностей.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам стоит применить такие качества, как быстрота, ловкость в отношении деловых и организационных вопросов. Избегайте долгих колебаний, размышлений. Сейчас вы готовы как губка впитывать новые знания, налаживать выгодные и полезные связи. Ваш интерес вызывает практически все, но постарайтесь сильно не разбрасываться, а сосредоточиться на нескольких областях и завершить начатое.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, проявите заботу и поблагодарите близких, которые поддерживают вас, сделайте им подарок без всякого повода, сводите в ресторан или приготовьте вкусный ужин, в уютной домашней обстановке. Вероятны позитивные изменения в семейной жизни, переезд, прислушайтесь к своей интуиции, ощущениям. Они — верные индикаторы при принятии решений.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев фокус внимания смещается на личные нужды и интересы, самопрезентацию и реализацию своих амбиций. Лучший способ использовать эту энергию — найти ей творческое применение. Будь то интересный досуг с детьми, запуск новой идее, проекта, спортивное мероприятие, пусть и в качестве зрителя, а также светское общение. Вы — яркая звезда на этом небосклоне.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, внимание к деталям, способность к планированию и анализу — ваши сильные стороны в этот период. Наряду с растущим интересом к здоровому образу жизни. Вы можете преуспеть в профессиональной сфере и общественно-полезной деятельности. Главное — не будьте слишком придирчивыми ни к себе, ни к окружающим. Старайтесь мыслить позитивно и находить пользу каждый день.

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