Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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В Минобороны рассказали об успехах российских бойцов на южнодонецком направлении.

Вооруженные силы РФ ликвидировали вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что объект ВСУ был поражен в районе населенного пункта Золотая Нива на южнодонецком направлении. На данном участке фронта российским подразделениям удалось нанести поражение и живой силе украинской армии.

Благодаря слаженной работе авиации и артиллерии РФ били уничтожены более 185 боевиков ВСУ. Также российским огнем удалось вывести из строя две бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20 из арсенала украинских нацистов.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Севастополя отражена атака ВСУ.