Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив перенесли на 9 октября

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Перелетам в обратном направлении также назначили другую дату. Когда все-таки можно будет отправиться в Израиль?

Из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле авиакомпания Red Wings перенесла сегодняшний рейс из Сочи в Тель-Авив на завтра, 9 октября. Как стало известно 5-tv.ru, такое решение принято, потому что вторжение боевиков палестинско-исламистского движения ХАМАС в еврейское государство несет прямую опасность пассажирам.

С 8 на 9 октября перенесли рейсы WZ4311 из Сочи в Тель-Авив и WZ4312 по обратному направлению.

Изначально перелет должен был состоятся 8 октября в 5:30 по местному времени. Затем авиакомпания перенесла его на 12:00. Сейчас же приняли решение отложить полет до завтрашнего дня. Обратный рейс также, если все будет в порядке, должен состоятся на следующие сутки.

Перелеты с пересадками тоже были перенесены. Пассажирам, чьи рейсы отменили, дали возможность вернуть билеты или заменить их на перелет с более поздней датой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация ввела ограничения на вылеты из России в Израиль.