Можно ли снимать и выкладывать соседей на YouTube? В Госдуме ответили

Депутат Гаврилов: снимать и выкладывать соседей на YouTube можно с их разрешения

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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В нижней палате также рассказали, почему нельзя сбивать летящие дроны.

Запечатлеть дом соседей, их самих или их домашних питомцев можно, но размещать в сети возможно только с них разрешения. Об этом рассказал агентству РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий пояснил, что данный вопрос регулируется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, которая регулирует правило обнародования и использования изображения гражданина. Речь идет о фотография, видео или других произведениях, которые содержат его изображения.

«Использование изображения гражданина <…> допускаются только с согласия этого гражданина», — прокомментировал Гаврилов.

В нижней палате обратили внимание, что сбор и публикация данных, которые могут представлять личную или семейную тайну, могут быть наказуемы по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Гаврилов также отметил, что съемка частного дома с квадрокоптера — не всегда проникновение в тайну частной жизни. Исключение составляют дроны Росреестра, данные с которых используются для устранения реестровых ошибок. Таки аппараты имеют оборудование для съемки поверхности земли и не выполняют действий, нарушающий порядок вышеуказанной статьи.

А вот обнаружение частного дрона над крышей дома — повод обратиться в полицию. Однако, отметил депутат, собственник обладает правами лишь на землю и здание, а недра и воздух — контролируются государством.

«Поэтому только государство может решить вопрос с дронами в воздухе над своей территорией. А вот вы самовольно не можете сбивать дрон на государственной территории», — добавил Гаврилов.

Собеседник подчеркнул, что в противном случае воздействие на летательный аппарат будет рассматриваться как причинение вреда чужому имуществу. А это может повлечь соответствующую ответственность.

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