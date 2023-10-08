Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Солдаты российской армии намерены окончательно свести на нет все ресурсы украинских боевиков.

Новые авиабазы Вооруженных сил Украины с американскими истребителями F-16 станут внеочередными целями российских военнослужащих. Такое мнение выразил военных эксперт Драго Босник для портала InfoBRICS.

После того, как ряд стран Европы и США пообещали вновь оказать поддержку войскам Украины, стало известно, что вдобавок к уже существующей технике ВСУ получит в свое распоряжение истребители F-16. Вот только пользоваться ими боевикам будет не суждено: армия РФ планирует разбомбить все экземпляры военной техники до одного.

«Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать новые базы для размещения самолетов F-16 непосредственно из Польши и Румынии в сочетании с аэродромами во Львове, Одессе и Николаеве», — говорится в материале.

Уже сейчас разведчики успели выяснить, где будут базироваться новые ангары украинских неонацистов. Разбомбить их, по словам Босника, всего лишь дело техники. Таким образом, американские истребители не станут оружием, которое спасет Украину, поскольку этот самолет станет «логистическим кошмаром» для ВСУ из-за очень высоких эксплуатационных расходов и длительного процесса обслуживания.

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