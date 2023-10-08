Коммунальный коллапс: Энергодар и несколько сел остались без света из-за аварии

Энергодар и несколько сел остались без света из-за аварии на подстанции

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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В Запорожье ведутся экстренные ремонтные работы.

В Запорожской области коммунальная авария привела к полному обесточиванию нескольких населенных пунктов. Без света остались сразу несколько сел и город Энергодар, сообщила администрация в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, авария произошла на местной подстанции «Таврия». Что именно стало причиной замыкания, еще предстоит выяснить контролирующим органам. На место уже выехали сотрудники ремонтных служб, подача электроснабжения будет восстановлена уже в ближайшее время.

«В связи с аварией на подстанции „Таврия“ без электроэнергии остался город Энергодар и ряд других населенных пунктов. Ремонтные работы ведутся», — говорится в официальном сообщении администрации в социальных сетях.

В Энергодаре располагается крупнейшая атомная электростанция в Европе — Запорожская АЭС, обеспечивающая бесперебойную подачу энергии в жилые дома, школы и объекты инфраструктуры. Только в настоящее время там трудится четыре тысячи сотрудников, и это число только растет.

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