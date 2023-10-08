«Давалось сложно»: из-за чего Регина Бурд ушла из «Сливок»

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Бывшая участница российской поп-группы и супруга Сергея Жукова 8 октября отмечает день рождения.

Регина Бурд прежде всего известна как супруга певца Сергея Жукова, а не как экс-участница группы «Сливки». Это артистку нисколько не смущает. 8 октября у певицы день рождения, ей исполнилось 38 лет. StarHit.ru рассказал про историю любви звездной пары и о том, почему Бурд покинула поп-коллектив.

Отмечается, что будучи в «Сливках», исполнительница не ощущала удовлетворения творческой деятельностью. Порой она думала, что выступления, толпы поклонников и гастроли не доставляют истинного счастья.

«Группа не дала мне эмоциональной уверенности. Я много что не умела. Новый этап, публичность — мне это давалось сложно. Мечты сбылись, но на самом деле внутренний дисбаланс чувствовался», — делилась Бурд.

Ее карьера в ВИА продлилась менее четырех лет, и ключевую роль в этом сыграло знакомство с Сергеем Жуковым.

Во время гастролей в Ереване, куда приехали и «Руки вверх!», в один день отменили концерты, и певцов повезли на ужин в горы — в ресторан, находившийся в пещере. Регина сразу приглянулась Сергею, так он начал ухаживать за ней, подкладывая на тарелку разные вкусности. Певица отказывалась от угощений и вела себя очень скромно и тихо, как будто и не являлась представительницей шоу-бизнеса.

«Скажу откровенно, к концу вечера я был по уши влюблен. Но решил номер телефона не спрашивать, а выяснить его у своего друга, директора „Сливок“. На следующий день отправил Регине сообщение: „Привет, это Сергей, как долетела?“ Ее группа утром вернулась в Москву. Она удивилась, но ответила. Позже призналась, что моя настойчивость была ей приятна», — делился солист группы «Руки Вверх!».

Несколько месяцев артисты не виделись, но переписывались, как неожиданно Сергей узнал, что «Сливки» вновь поедут в Ереван. Он купил билет в Армению, чтобы сделать сюрприз: заказал торт с изображением Регины, замаскировался под местного жителя и приехал в ресторан, где ужинала группа. Когда Жуков начал петь и заглянул девушке в глаза, она с удивлением поняла, кто перед ней. Так все и закрутилось.

«Мне Сережа достался человеком мудрым, готовым делать выводы из своих ошибок. Иногда он вытягивал отношения. Именно благодаря тому, что он слышал, шел навстречу, понимал и был рядом, мы выходили из сложных моментов» , — отмечала артистка в одном из интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену Сергея Жукова заподозрили в беременности.