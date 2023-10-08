«К 16-летнему минимуму»: стоимость гособлигаций США обвалилась

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

Читайте нас в: Дзен Новости

В попытках сбить инфляцию американская Федеральная резервная система довела ставки до наиболее высокого с 2007 года уровня.

Американские государственные облигации обвалились до 16-летнего минимума. Об этом сообщило агентство Reuters.

Федеральная резервная система США пыталась сбить рост инфляции, однако ее действия довели ставки до рекордных показателей, ранее фиксируемых в 2007 году. Авторы пишут, что инвесторы были обеспокоены дефицитом в бюджете, что спровоцировало резкую распродажу.

«(Распродажа) подтолкнула стоимость казначейских бумаг к 16-летнему минимуму», — указано в материале.

Доцент кафедры экономики РАНХиГС Артем Голубев рассказал агентству РИА Новости, что в Штатах наблюдается взлет доходности по десятилетним гособлигациям до 5%, что провоцирует снижение стоимости. Член комитета «Деловой России» по торговле Олег Воробьев добавил, что ситуация вызвала недоверие к бумагам США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия сократила вложения в госбумаги США на 1,3 миллиарда долларов.