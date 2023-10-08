Фото: Zuma / ТАСС

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Этих актрис и бизнесвумен всегда считали секс-символами, но сами они в этом почему-то не уверены.

Даже голливудских знаменитостей, которые, на наш взгляд, идеальны, что-то не устраивает в собственной внешности. Многие звезды откровенно говорят об этом в интервью. А вы знали об этих противоречиях?

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд. Фото: www.globallookpress.com / Clinton Wallace

В юности одна из самых красивых моделей всех времен и народов Синди Кроуфорд стеснялась своей маленькой груди, а сейчас она считает, что сила притяжения работает против нее и бюст обвисает. Поэтому она старается не носить открытые наряды с декольте.

Джулия Робертс

Джулия Робертс. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Norbert Scanella

В подростковом возрасте Джулия очень переживала из-за насмешек своих одноклассников по поводу ее большого рта и высокого роста. Чтобы стать увереннее, она стала участвовать в конкурсах красоты. И сработало — комплексы ушли. А сейчас все завидуют обворожительной улыбке актрисы. Да и рост у нее не такой уж и выдающийся — всего-то 175 сантиметров.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм. Фото: www.globallookpress.com / face to face; MSU Studio

Найти фото, где Виктория улыбается во все свои 32 зуба очень сложно. Дело в том, что она считает свою улыбку некрасивой. Поэтому звезда предпочитает держать губы сомкнутыми. Ну, или улыбаться едва заметно для окружающих. Откуда такие комплексы — совсем неясно.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон. Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

Фанаты Хилтон уже счету сбились, сколько раз в интервью она признавалась, что комплексует из-за слишком большого размера ноги (леди носит обувь 42 размера). Чтобы хоть как-то это нивелировать, она отдает предпочтение туфлям на высоком каблуке.

Кира Найтли

Кира Найтли. Фото: www.globallookpress.com / Keith Mayhew

«Я слишком худая и у меня маленькая грудь! И я ничего не могу с этим поделать» — жаловалась Кира Найтли в одном из интервью. Впрочем, отбоя от ухажеров у звезды не наблюдается. Она заслуженно может считаться одной из самых красивых актрис современности.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер. Фото: www.globallookpress.com / face to face; Ik Aldama

Модель всю жизнь комплексует из-за своего роста (около 180 см). Клаудиа старается при любом удобном случае не вставать на каблуки.

Наталья Орейро

Наталья Орейро. Фото: www.globallookpress.com / Darya Parchinskaya

Удивительно, но факт — эта уругвайская актриса безумно стесняется своих широких (как она думает) бедер, которые она всегда старается спрятать под просторной одеждой, пишет The Voice.

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