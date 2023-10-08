Я — некрасивая: ТОП-7 звезд, комплексующих из-за собственной внешности
Синди Кроуфорд и Джулия Робертс всю жизнь комплексуют из-за внешности
Фото: Zuma / ТАСС
Этих актрис и бизнесвумен всегда считали секс-символами, но сами они в этом почему-то не уверены.
Даже голливудских знаменитостей, которые, на наш взгляд, идеальны, что-то не устраивает в собственной внешности. Многие звезды откровенно говорят об этом в интервью. А вы знали об этих противоречиях?
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд.
В юности одна из самых красивых моделей всех времен и народов Синди Кроуфорд стеснялась своей маленькой груди, а сейчас она считает, что сила притяжения работает против нее и бюст обвисает. Поэтому она старается не носить открытые наряды с декольте.
Джулия Робертс
Джулия Робертс.
В подростковом возрасте Джулия очень переживала из-за насмешек своих одноклассников по поводу ее большого рта и высокого роста. Чтобы стать увереннее, она стала участвовать в конкурсах красоты. И сработало — комплексы ушли. А сейчас все завидуют обворожительной улыбке актрисы. Да и рост у нее не такой уж и выдающийся — всего-то 175 сантиметров.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм.
Найти фото, где Виктория улыбается во все свои 32 зуба очень сложно. Дело в том, что она считает свою улыбку некрасивой. Поэтому звезда предпочитает держать губы сомкнутыми. Ну, или улыбаться едва заметно для окружающих. Откуда такие комплексы — совсем неясно.
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон.
Фанаты Хилтон уже счету сбились, сколько раз в интервью она признавалась, что комплексует из-за слишком большого размера ноги (леди носит обувь 42 размера). Чтобы хоть как-то это нивелировать, она отдает предпочтение туфлям на высоком каблуке.
Кира Найтли
Кира Найтли.
«Я слишком худая и у меня маленькая грудь! И я ничего не могу с этим поделать» — жаловалась Кира Найтли в одном из интервью. Впрочем, отбоя от ухажеров у звезды не наблюдается. Она заслуженно может считаться одной из самых красивых актрис современности.
Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер.
Модель всю жизнь комплексует из-за своего роста (около 180 см). Клаудиа старается при любом удобном случае не вставать на каблуки.
Наталья Орейро
Наталья Орейро.
Удивительно, но факт — эта уругвайская актриса безумно стесняется своих широких (как она думает) бедер, которые она всегда старается спрятать под просторной одеждой, пишет The Voice.
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