Удары по мечетям и Ливии: последние новости вокруг конфликта Израиля и Палестины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Atia Darwish; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне, 7 октября, в регионе случилось небывалое по масштабу обострение.

Израиль ударил по мечетям в секторе Газа

Истребители ВВС Израиля ночью на 8 октября нанесли удары по территориям сектора Газа. Разрушены были две мечети. Израильская полиция уточнила, что в них располагалась военная инфраструктура боевиков ХАМАС — террористическая организация якобы специально использует религиозные объекты для размещения средств ведения войны среди жилых кварталов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Atia Darwish; 5-tv.ru

Израиль ударил по Ливану

Ближе к утру ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — Прим. ред.) атаковала территории Ливана. Израильская армия в официальном аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.) пояснила, что удары стали ответом на действия противника. В заявлении отмечалось, что именно с этих позиций ранее велась стрельба по Израилю.

В Иерусалиме подчеркивали, что ЦАХАЛ пойдет до конца ради зашиты населения.

«Солидарные» удары Ливана

Ответственность за удары по позициям ВС Израиля взяло на себя ливанское движение «Хезболла». Газета Asharq al-Awsat со ссылкой на заявление движения сообщила, что атакованы были три поста. Один из ударов пришелся по «радарной площадке», расположенной на территории ферм Шебаа. Этот участок земли Ливан считает своим.

Ливанское движение подчеркнуло, что решение атаковать позиции ЦАХАЛ было принято из соображений поддержки палестинского народа, «в знак солидарности» с ним.

Реакция Пекина

МИД Китая призвал стороны палестино-израильского конфликта немедленно сложить оружие и сесть за стол переговоров. Пекин выразил глубокую обеспокоенность в связи с накалившейся ситуацией. Дальнейшую эскалацию необходимо исключить, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Китайская сторона обратила внимание, что вспышки в регионе доказывают нестабильность мирного процесса и предложила вариант решения конфликта — два государства должны принять решение о создании «независимого палестинского государства».

Число пострадавших растет

Согласно последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта число пострадавших уже достигло 1864 человека. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Известно, что 19 раненых остаются в критическом состоянии, еще 326 человек получили тяжелые травмы, а 359 — находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие ранения или травматический стресс.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и урегулировать конфликт дипломатическим путем.