Росавиация ввела ограничения на вылеты из России в Израиль

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

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Рейсы будут курсировать только в строго отведенное время.

С 3:00 этого дня, 8 октября, Россия вводит ограничения на все перелеты в Израиль. Отныне и до особых распоряжений перелеты в ночное время будут невозможны. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Росавиации.

«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — подчеркивалось в официальном заявлении.

Отмечается, что интересующие вопросы о новых ограничениях пассажиры могут задать, обратившись по телефонам контактных центров компаний «Ред Вингс» и «Азимут».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обострение палестино-израильского конфликта произошло рано утром 7 октября. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.