Актер из «Сватов» умер за границей

Фото: www.globallookpress.com / Igor Primak

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Ему было 85 лет. Известна ли причина трагедии?

Популярный в Мексике артист Альваро Карканье ушел из жизни на 86-м году. Известно, что актера не стало 5 октября, об этом сообщила Национальная ассоциация переводчиков (ANDI). Причина смерти не раскрывается.

Артист так же был известен под другим именем — Альбаро Кареано, хотя его полное имя — Альваро де Хесус Карканьо Рикальде.

Карьера актера пошла в гору в 1970-х годах. За свою жизнь он принял участие в съемках множества фильмов, сериалов и теленовелл. Зрителю он стал хорошо известен благодаря игре в «Сватах», «Конане» и «Чудесах».

Альваро не только снимался в кадре, но и режиссировал картины, а также писал сценарии. Например, сериал «Однажды у нас вырастут крылья» стал плодом его работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался сыгравший в «Ромео и Джульетте» итальянский певец и актер Бруно Филиппини, получивший широкую известность после участия в смотре в Сан-Ремо.