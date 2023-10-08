В Афганистане назвали число жертв разрушительного землетрясения

Фото: www.globallookpress.com / Ivan Damanik

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Страшная трагедия произошла 7 октября.

Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до 500. Об этом сообщили представители международной гуманитарной организации «Красный Полумесяц», передает Reuters. Между тем, по данным запрещенной в России радикальной организации «Талибан», число жертв уже превысило тысячу человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

Трагедия произошла 7 октября. Как сообщал директор управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммад Талеб Шахид, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3.

Еще вчера погибшими числились 78 человек. Между тем, тогда велся масштабный разбор завалов и власти констатировали, что жертв разрушительного землетрясения может быть гораздо больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индийский Дели всколыхнуло землетрясение.