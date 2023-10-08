Москвичей предупредили о резком повышении температуры

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Очередную смену погоды в столице стоит ждать уже с 12 октября.

Низкая температура сохранится в Москве с воскресенья до среды включительно. Однако уже с 12 октября стоит ждать ее резкого повышения. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В четверг будет резкое повышение температуры, она будет примерно на 3-4 градуса выше нормы», — сказал он ТАСС.

По словам Вильфанда, в воскресенье минимальные и максимальные значения составят от двух до пяти градусов в Москве, в области до минус двух градусов.

Непогода сохраняется и в Санкт-петербурге. В ночь на воскресенье там выпал первый снег. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха составит от плюс одного до шести градусов.

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