Умер сыгравший в «Ромео и Джульетте» итальянский певец и актер Бруно Филиппини

Фото: Кадр из к/ф «Ромео и Джульетта», реж. Франко Дзеффирелли, 1968 г.

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Известный песенник скончался в родном Риме в возрасте 78 лет.

Итальянский певец, музыкант, автор песен, телеведущий и актер, победитель многих музыкальных фестивалей, который обрел большую известность после участия в смотре в Сан-Ремо. Местная пресса сообщает, что артист скончался в своем родном городе Риме в возрасте 78 лет. Причина не уточняется. Отмечается только, что исполнитель ушел из жизни 5 октября, а похоронен он будет 7 октября.

Филиппини родился в 1945 году, окончил технико-коммерческую школу, затем изучал музыку, в свое время он пел в хоре Сикстинской капеллы. В 1963-м он впервые стал лауреатом музыкального фестиваля в коммуне Кастрокаро-Терме-э-Терра-дель-Соле. На знаменитый фестиваль в Сан-Ремо отправился с песней Sabato Sera (Субботний вечер. — Прим. ред.). Дебютный мини-альбом артиста свет увидел в 1964 году, через год он выпустил пластинку в полном формате LP (англ. Long Play).

С середины 60-х Бруно Филиппини писал музыку и снимался в кино. В 1968-м по приглашению итальянского режиссера Франко Дзеффирелли сыграл роль менестреля в фильме «Ромео и Джульетта». Лента была удостоена двух статуэток «Оскар», трех «Золотых глобусов», премий Национального совета кинокритиков США и BAFTA. В 70-х годах артист появлялся с программами в пиано-барах и мюзик-холлах, принимал участие в телепередачах.

В качестве актера Филиппини также выступил в сборнике новелл «Ведьмы», совместной работе режиссеров Лукино Висконти, Мауро Болоньини, Пьера Паоло Пазолини, Франко Росси и Витторио Де Сика. В этой картине музыкант сыграл певца. Еще он спел за сверчка в национальной локализации диснеевского «Пиноккио» и за принца в «Белоснежке и семи гномах», исполнил главную композицию из «Меча в камне».

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