Савичева о хейтерах из социальных сетей: «Этим людям, видимо, очень плохо в жизни»

Певица Юлия Савичева о хейтерах из соцсетей: Этим людям очень плохо в жизни

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Исполнительница удивляется, как много вокруг людей, которые только и ждут момента, чтобы написать гадость про знаменитость.

Певица Юлия Савичева рассказала, как относится к хейтерам и негативным комментариям в социальных сетях. Об этом она поговорила с корреспондентом 5-tv.ru на осеннем бранче в ресторане «Гвидон», посвященном новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке «Live Арена». Артистка уверена, что проблема вовсе не в объекте агрессии.

«Знаете, сколько сейчас таких людей, которые приходят в интернет для того, чтобы написать какое-то зло. Это просто удивительная вещь. Но я понимаю, что этим людям, видимо, очень плохо в жизни, и они хотят, наверно, как-то разрядить обстановку, получить какую-то эмоцию от артиста, наверно», — сказала Савичева.

Повышенное внимание стало с годами привычным для исполнительницы. И она понимает, что личная жизнь знаменитостей всегда будет предметом обсуждения. Но иногда известные персоны сами провоцируют чрезмерное вмешательство, выставляя свой быт и отношения на публику. По мнению Юлии Савичевой, важно осознанно расставлять границы.

Певица отметила, что для себя выбрала вариант скрытности — никого не касаются ее семейные дела. Однако даже строгие меры защиты не всегда на 100% защищают от вторжения. Ранее Юлия Савичева рассказала о пережитом несчастье — на втором месяце беременности у нее случился выкидыш.