Фото, видео: Instagram* / victoriabonya / anyatraveler; 5-tv.ru

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Женщин связало общее страстное увлечение — покорение гор. Это увлечение и погубило Гуту.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила о смерти подруги — блогера Анны Гуту. Женщина увлекалась альпинизмом — этот общий интерес свел и подружил ее со звездой. По словам Бони, покорительницу высот накрыла снежная лавина, кроме нее погибли еще три человека. Она отметила, что за последние полгода Гуту поднялась на 13 мировых вершин. Роковой стала 14-я.

«Анечка, моя зайка, ты теперь ангел! Аня Гуту сегодня погибла на 14-й вершине, которая была последней в списке всех восьмитысячников… Аня и еще три человека сегодня попали под лавину на самом низком восьмитысячнике Шиша-Пангма. Эта гора последняя в списке самых высоких гор мира, которая выше отметки в 8000 метров, ее высота — 8013 метров. Тело Ани было найдено, а двое людей считаются пропавшими без вести», — поделилась Боня.

В память о подруге Виктория опубликовала архивное видео, снятое во время совместного восхождения. Селебрити поблагодарила Гуту за опыт путешествий, с грустью вспомнила разговоры, ночевки в палатке и пробежки. Подчеркнула, что хоть и знала погибшую около года, запомнила это время как безусловно прекрасное — в том числе благодаря новой приятельнице. И выразила соболезнования родителям и близким.

Мечта Виктории Бони об альпинистских достижениях воплотилась в прошлом году. Ни риски, вполне реальные, ни страхи подсознательные женщину не остановили. Она подключалась к экспедициям известных скалолазов и делилась впечатлениями с публикой. Звезда «Дома-2» своими глазами видела, насколько опасно ее новое увлечение, сама становилась свидетельницей трагедии. Тем не менее, заканчивая одно путешествие, начинала планировать следующее и даже искала спонсорской помощи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Боня впервые показала свое лицо после пластики.

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