Число погибших из-за эскалации в Израиле превысило 300

Фото: REUTERS / Amir Cohen

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Утром 7 октября страна подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

Число погибших в результате ударов боевиков ХАМАСа по Израилю превысило 300 человек. Такие данные приводит газета Jerusalem Post, ссылаясь на израильское министерство здравоохранения.

Отмечается, что ранения получили 1500 человек.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС.

После Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны задействует всю свою мощь с целью уничтожить ХАМАС.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.