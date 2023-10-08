Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям

Фото, видео: REUTERS / Amir Cohen; 5-tv.ru

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Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Чем все закончится?

Истребители ВВС Израиля нанесли этой ночью удары по двум мечетям в секторе Газа. По данным израильской полиции, они использовались боевиками ХАМАС в военных целях.

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях и используемым террористической организацией ХАМАС в секторе Газа для совершения нападений на Израиль», — сказано в Telegram-канале израильской армии.

Там отметили, что ХАМАС намеренно эксплуатирует религиозные объекты в секторе Газа, чтобы размещать там свои военные средства посреди мест проживания мирного населения.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС. После Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны задействует всю свою мощь с целью уничтожить ХАМАС.

Прежде Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Он высказался за продолжительную операцию в секторе Газа. То есть скорого окончания конфликта ждать, вероятно, не имеет смысла. Байден полностью поддержал намерение премьер-министра.

На данный момент известно о примерно 300 погибших со стороны Израиля, раненых — больше в несколько раз. Сколько гражданских в плену — неизвестно. Тель-Авив наносит ракетно бомбовые удары по объектам ХАМАС. В секторе Газ говорят, что погибли свыше 200 граждан.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.