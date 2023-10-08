Невыводимое пятно: как Канада пытается отмыться от скандала с чествованием нациста

Фото, видео: REUTERS / CBC / CTV; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Из самого эсэсовца в Европе пытаются сделать мученика. Правда, вряд ли у них это получится.

В Канаде всеми силами стараются замять скандал после чествования украинского ветерана-нациста Ярослава Хунку из дивизии СС «Галичина». Все в итоге свалили на ошибку прежнего спикера парламента. Мол, он не знал, не доглядел, пригласил, никого не предупредил. Несколько дежурных извинений и отставка оплошавшего спикера. Заметим, его не выгнали из парламента, просто задвинули в угол. А новым председателем парламента страны показательно избрали темнокожего канадского политика Грега Фергуса. И устроили цирковое шоу из его инаугурации. Ну как можно обижаться на этих веселых канадских лесорубов, таких супер-толерантных?

Из самого Ярослава Хунки пытаются сделать мученика. Мол, страдает, на улицу не выходит, дедушка старый. Мол, он был простой солдат, и если что-то и было, то ответственность несут генералы, что отдавали приказ. И вообще, борьба против СССР во время Второй мировой не обязательно делала человека нацистом. Не все так однозначно, пишет авторитетное европейское издание Politico.

Интересный поворот, правда? Дивизии СС — это, как мы помним, идеологически заряженные подразделения. Хунка, он сам писал об этом в интернете, пошел туда добровольно. Если доброволец в самой нацистской структуре Третьего рейха не нацист, то кто тогда нацист?

Нюрнбергский трибунал всех лиц, которые были официально приняты в члены СС признал преступниками. А что касается дивизии СС «Галичина», то она ведь не только и не столько сражалась с Красной Армией, сколько занималась этническими чистками, о чем еще раз напомнил президент РФ Владимир Путин, когда эксперты Валдайского клуба спросили его о скандале в канаде.

«На них возложена вина за геноцид евреев, поляков — примерно 150 тысяч поляков было уничтожено. Русских, конечно, цыган вообще никто не считал — их за людей даже не считали. Полтора миллиона евреев уничтожено на Украине — только вдумайтесь в эту цифру. Разве не было этого? Разве никто этого не знает? Да все знают, все знают. Разве не было Холокоста? И когда президент Украины рукоплещет человеку, который лично своими руками уничтожал евреев на Украине, то он что, хочет сказать этим, что Холокоста не было? Разве это не отвратительно? Все средства хороши, только бы они боролись против России, такие люди», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что эсэсовец Хунка и его семья скрылись после скандала в парламенте Канады.