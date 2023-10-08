ВСУ несут колоссальные потери: что происходит на запорожском направлении

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Контрнаступление обернулось для киевского режима полным провалом.

На этой неделе российскими силовиками была проведена любопытная операция. ОМОН пришел с обысками по адресам, где собирались адепты так называемого центра «Возрождение»*, по сути секты. Организация и связанный с ней благотворительный фонд признаны у нас нежелательными организациями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту противоправной деятельности. Секта эта очень примечательная, ее основал неоднократно судимый гражданин Украины Владимир Мунтян.

Он почувствовал, что на него снизошел «святой дух», и стал называть себя 13-м апостолом, основал церковь в духе неопятидесятников. Анамнез обычный — культ вождя, обещания райской жизни, массовые трансы, сбор десятины. Интересно другое — Мунтян начал пускать корни в России с 2014-го. При этом сам «пастор» живет в Индонезии, церковь зарегистрирована в Польше, а рукополагали его в сан — в Канаде. С началом спецоперации секта свою деятельность в России не прекратила, при этом Мунтян не скрывал поддержку ВСУ. Вот еще нюанс — кроме Москвы, что понятно, ячейки организации были вскрыты в Кировской области, где много оборонных заводов и в стратегической Мурманской области, где база Северного флота. Чем хуже будет положение киевских подразделений на фронте, тем больше мы будем видеть попыток устроить саботаж и диверсии внутри России.

Байдена ошарашило число протестующих против помощи Украине: «Много людей»

А положение таково: с начала своего контрнаступления киевские формирования потеряли 557 украинских танков, почти 1900 бронемашин, санитарные и безвозвратные потери составляют уже 90 тысяч человек. Прежде всего — на запорожском фронте, где было главное направление удара. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Даниила Левина.

* — признана нежелательной в РФ