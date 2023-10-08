Самый «горячий» участок фронта: что происходит в районе Клещеевки

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают постепенно продвигаться вперед. Но как ведут себя украинские боевики?

Российская армия нанесла на этой неделе несколько чувствительных ударов по скоплениям киевских формирований. Применялось различное высокоточное оружие — это планирующие авиабобмы, ракеты «Искандер» и другие средства поражения. Но вот что выявила такая тактика — Киев передислоцировал учебные лагеря подготовки мобилизованных непосредственно к линии фронта. Чтобы ускорить процесс отправки в бой новых подразделений — набрали, кое-как обучили и вперед…

Пораженные на этой неделе объекты располагались неподалеку от западных границ Луганской и Донецкой Народных Республик. Там в последние недели концентрируются подразделения ВСУ для новых атак. Прежде всего, рядом с Артемовском. Южный фланг линии соприкосновения там, в районе Клещеевки, проходит по железной дороге. Полотно на насыпи и этот четырехметровый вал стал естественным рубежом обороны.

Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин несколько дней провел в расположении наших подразделений на этом «горячем» участке фронта. Все подробности — в его репортаже.