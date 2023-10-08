«Шансов на выживание не останется»: на что способна крылатая ракета «Буревестник»

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Это российское оружие не имеет аналогов в мире.

На площадке Валдайского клуба Владимир Путин выступил 5 октября, а 4-го октября в России и США одновременно состоялась проверка средств оповещения гражданской обороны. Удивительное совпадение. И если у нас такие учения проходят довольно часто — раз в год-два. И обычно как раз в середине осени. А для Америки вой сирен на улицах и спецсигналы по радио и ТВ стали новинкой. Может быть, действительно, совпадение? Однако дата очень уж примечательная — 4 октября 57-го года был запущен первый искусственный спутник на орбиту. Тогда началась космическая гонка — и в гражданском, и в военном измерениях.

4 октября в России считается Днем основания космических войск страны. В них входят уникальные подразделения, которые отслеживают происходящее на Земле и за ее пределами. Это технологии загоризонтного обнаружения. Сеть спутников и наземных станций позволяют засечь объект величиной с теннисный шарик, который движется на какой угодно скорости. Здесь важна каждая секунда для верного принятия решения. У противника, правда, тоже есть подобные системы и наши «теннисные шарики» он тоже видит. Но, как выяснилось на Валдае, не все.

Например, такую ракету, которая летит не по баллистической траектории, а по произвольной. И может находиться в воздухе не полчаса, а несколько дней или даже месяцев, обходя все районы ПВО, делая ложные петли, уклоняясь от ракет перехватчиков. В общем, супер-оружие сдерживания, от которого пока нет «противоядия». Владимир Путин сказал всему миру, что «Буревестник» успешно прошел последние испытания.

«Буревестник» — это народное название, министерство обороны объявляло конкурс на лучшее имя для изделия. В НАТО, кстати, объект называют Skyfall, что можно перевести как «Падение небес». Главная особенность — ядерный ракетный двигатель. Он позволяет находиться в полете беспрецедентно долгое время.

Впервые о «Буревестнике» стало известно в марте 2018 года, когда во время послания Федеральному собранию президент рассказал о ряде перспективных оружейных разработок. Получается, что пять лет ушло на то, чтобы довести ракету до ума.

Но с тех пор о ней не стало известно больше. Министерство обороны умеет хранить секреты. Но даже далекий от военной тематики человек понимает, что «Буревестник» — это оружие возмездия. Это гарант того, что если, не дай Бог, их «теннисный шарик» проскочит нашу оборону — возмездие неотвратимо. Собственно, не имеющий аналогов ядерный щит и спасает Россию от прямой агрессии блока НАТО.

«Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора, потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречный удар в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причем сразу на нескольких направлениях», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как слова Путина о ракете «Буревестник» заставили США задуматься.