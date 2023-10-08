Вечно беременная: ожидающую четвертого ребенка Костенко затравили в сети

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Жена футболиста Дмитрия Тарасова никак не может понять, почему посторонние люди решают за нее, сколько детей рожать, как выглядеть и чему вообще посвящать жизнь.

Многодетная жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — шокирована нападками хейтеров в социальных сетях. Ее четвертая беременность воспринимается публикой крайне эмоционально. Вместо поздравлений модель читает в комментариях едкие шуточки про предохранение, критику откровенных нарядов для фотосессий и размышления о пригодности лишь для продолжения рода. Почему чужие люди не могут принять желания женщины посвятить себя материнству, Костенко (и не только она) понять не может.

Супруге спортсмена пишут, что надо было дать себе отдохнуть после пластической операции (увеличение груди), что лучше бы она учиться пошла, а не опять в роддом, что после третьих родов еще и двух лет не прошло, а мужа детьми не удержишь… На это Костенко резонно отвечает вопросом — чего от нее хотят?

«С какой целью вы говорите „остановитесь“ уже беременной женщине? Прервать беременность? Из „лучших побуждений“? Да что с этим миром не так? Как можно брать на себя такую ответственность, советуя подобное? Вы не мой врач, не мой хирург, у вас нет моих результатов анализов, УЗИ… Просто кошмар. Какое ваше дело?!» — возмущается модель.

Костенко обратилась ко всем советчикам с просьбой оставить ее в покое и думать о своих детях и собственном здоровье. И она, и ее муж никогда не скрывали, что хотят большую семью. И они выполняют план, который более никого не касается. Четвертый малыш должен появиться на свет к весне следующего года. Пол пара пока не сообщает, они и сами не знают. Секрет будет раскрыт на гендерной вечеринке, к которой спортсмен с избранницей сейчас готовятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая жена Тарасова Ольга Бузова прокомментировала четвертую беременность его жены.