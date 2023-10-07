Нетаньяху заявил о задействовании мощи армии Израиля для уничтожения ХАМАС

Фото: ATEF SAFADI / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября.

Армия Израиля задействует всю свою мощь с целью уничтожить ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Все правительство поддерживает мое решение», — сказал он во время выступления, трансляция которого велась в его аккаунте в соцсети Х (прежнее название Twitter).

Кроме того, как сообщает издание The Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС.

Израиль, в свою очередь, объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Галант также заявил о готовности призвать на военную службу резервистов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Израиле назвали число вторгнувшихся в страну боевиков ХАМАС.