Посол Палестины в РФ допустил начало религиозной войны в регионе

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября.

Эскалация между Палестиной и Израилем грозит началом третьей интифады (арабское освободительное движение, направленное на освобождение территории. — Прим. ред.) и религиозной войны во всем регионе. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

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По мнению дипломата, причина текущего обострения заключается в политике правительства Израиля — конфискация палестинских земель, убийства палестинцев, проблема статуса Иерусалима.

«Если Израиль продолжит действовать в том же духе и ущемлять положение палестинцев, более того, если кабинет (премьер-министра Израиля Биньямина. — Прим. ред.) Нетаньяху продолжит следовать текущим курсом, это может привести к религиозной войне. Это самое опасное, что может произойти в нашем регионе. Религиозная война обернется катастрофой для всех сторон», — отметил посол.

Он добавил, что переговорного процесса между странами пока нет.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС.

Израиль, в свою очередь, объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Глава минобороны страны Йоав Галант также заявил о готовности призвать на военную службу резервистов.

Кроме того, Израиль приостанавливает поставки электроэнергии на территорию сектора Газа.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстановки в разных городах Израиля после атаки ХАМАС.